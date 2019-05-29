TRIBU danse hip-hop Maison du Peuple Chagny

TRIBU danse hip-hop

Maison du Peuple 4 Place Marcel Charollais Chagny Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-05-29 19:00:00

TRIBU

vendredi 29 mai | 19 h

| Étienne Rochefort, chorégraphe et la formation Espace de Rue |

TRIBU est une course effrénée, un mouvement continu qui ne connaît ni pause ni répit. Le geste se répète, se propage, se transforme. Peu à peu, le corps cède, la cadence vacille, frôle la rupture, et la transe surgit.

Chaque danseur porte le groupe, s’y abandonne, s’y ressource. L’individu se fond dans la masse, s’en détache, avant d’y retourner, porté par l’impulsion collective.

Un rituel s’installe. Une musique tribale et techno pulse, traverse les corps, les unit. Tour à tour, les personnalités s’expriment, se livrent, s’élancent.

A l’issu du spectacle, un moment participatif orchestré par Etienne Rochefort vous sera proposé.

Tout public | durée 3o min. .

Maison du Peuple 4 Place Marcel Charollais Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 47 80 00 billetterie@ville-chagny71.fr

