25ème rando de la Tuile Orangerie du château Thouars

25ème rando de la Tuile

Orangerie du château 5 Avenue des Martyrs de la Résistance Thouars Deux-Sèvres

Début : 2026-03-01

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Le Thouars Cyclotourisme vous inite pour sa 25ème rando de la Tuile !

Circuits pédestre de 6km 10km 16km Circuits VTT de 25km 45km 55km Circuit Gravel 60km

Départ libre de 8h à 9h30. Vin d’honneur à 11h45 et tombola gratuite Ravitaillement pendant les randonnées

Orangerie du château 5 Avenue des Martyrs de la Résistance Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 78 38 15

English : 25ème rando de la Tuile

Thouars Cyclotourisme invites you to its 25th rando de la Tuile!

6km 10km 16km walking circuits 25km 45km 55km mountain bike circuits 60km Gravel circuit

Free start from 8am to 9:30am. Vin d’honneur at 11:45am and free tombola Refreshments during the rides

