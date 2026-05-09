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26 ème Fête de la Saint-Clair Rues du bourg Saint-Andelain

26 ème Fête de la Saint-Clair Rues du bourg Saint-Andelain dimanche 2 août 2026.

Lieu : Rues du bourg

Adresse : Le bourg

Ville : 58150 Saint-Andelain

Département : Nièvre

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Andelain

26 ème Fête de la Saint-Clair

Rues du bourg Le bourg Saint-Andelain Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Rendez-vous toute la journée à Saint-Andelain, pour la fête de la Saint-Clair. Stands de produits du terroir, d’artisanat, d’art, exposition de voitures anciennes, jeux pour les enfants… Vous pourrez même gagner votre poids en vins de Pouilly lors de la tombola ! Restauration possible sur place avec aires de pique-nique.   .

Rues du bourg Le bourg Saint-Andelain 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 12 79 

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English : 26 ème Fête de la Saint-Clair

L’événement 26 ème Fête de la Saint-Clair Saint-Andelain a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Bourgogne Coeur de Loire

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