26 ème Fête de la Saint-Clair Rues du bourg Saint-Andelain

Saint-Andelain

26 ème Fête de la Saint-Clair

Rues du bourg Le bourg Saint-Andelain Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Rendez-vous toute la journée à Saint-Andelain, pour la fête de la Saint-Clair. Stands de produits du terroir, d’artisanat, d’art, exposition de voitures anciennes, jeux pour les enfants… Vous pourrez même gagner votre poids en vins de Pouilly lors de la tombola ! Restauration possible sur place avec aires de pique-nique. .

Rues du bourg Le bourg Saint-Andelain 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 12 79

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English : 26 ème Fête de la Saint-Clair

L’événement 26 ème Fête de la Saint-Clair Saint-Andelain a été mis à jour le 2026-05-09 par OT Bourgogne Coeur de Loire