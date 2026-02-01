Randonnée pédestre Eglise Aunay-en-Bazois
Randonnée pédestre Eglise 60 route d'Achun Aunay-en-Bazois Nièvre 2026-02-16 14:00:00 2026-02-16
Atelier pour les 6 à 12 ans C’est autorisé de copier ! Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers Nièvre 2026-02-16 14:30:00 2026-02-16
Cin'Espiègle Premières neiges Le CLAP Le Bourg Ouroux-en-Morvan Nièvre 2026-01-28 15:00:00 2026-01-28
Les Allumeurs des Toiles présentent Reedland film de Sven Bresser Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre 2026-01-19 18:00:00 2026-01-19
Laurel et Hardy Ancienne Halle Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre 2026-02-17 11:00:00 2026-02-17
Atelier 6 à 12 ans Dessine ton vitrail Palais ducal 1 Place de l'Hôtel de Ville Nevers Nièvre 2026-02-17 14:30:00 2026-02-17
Carnaval Défilé Cour de l'ESCVS 7 rue Nicolas Colbert Varzy Nièvre 2026-02-17 14:30:00 2026-02-17
Rencontre avec l'artiste graveuse Anita Ljung Atelier de gravure et lithographie Silex ink 2 Rue des Dames Châteauneuf-Val-de-Bargis Nièvre 2026-02-17 18:00:00 2026-02-17
MARCHE HEBDOMADAIRE ENTRAINS-SUR-NOHAIN Place du Marché Entrains-sur-Nohain Nièvre 2026-04-22 08:00:00 2026-04-22
Animations à la Médiathèque de Saint Eloi Médiathèque Chemin du Bois Bouchot Saint-Éloi Nièvre 2026-02-18 10:00:00 2026-02-18
Ciné-Concert Laurel & Hardy, premiers coups de génie Cinéma Casino 41 Route de Pressures Clamecy Nièvre 2026-02-18 10:30:00 2026-02-18
Carnaval Place François Mitterrand Marché couvert Lormes Nièvre 2026-02-18 13:45:00 2026-02-18
Atelier 6 à 12 ans Mais qui est à cette fenêtre ? Palais ducal 1 Place de l'Hôtel de Ville Nevers Nièvre 2026-02-28 14:30:00 2026-02-28
Idées reçues sur les animaux Médiathèque de Cosne 6 Rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre 2026-02-18 14:30:00 2026-02-18
Sortie cinéma à Nannay Film Chasse gardée 2 Proposée par l'ESCVS ESCVS 7 rue Nicolas Colbert Varzy Nièvre 2026-02-18 14:30:00 2026-02-18
Atelier pour enfant Sur le métal (bijoux) Boutique La Verrière 38 Rue François Mitterrand Nevers Nièvre 2026-02-18 14:30:00 2026-02-18
Mercredi 18 février, 14h30 Palais Ducal Nevers, 1 rue Sabatier Dans le cadre de Micro-Folie au Palais ducal
Ludo marché à Gien-sur-Cure Salle de la Mairie, Gien-sur-Cure Lieu-dit Le Bourg Gien-sur-Cure Nièvre 2026-02-18 17:00:00 2026-02-18
Causerie Les Arts précieux au Moyen-Âge par Sylvain CARRE Médiathèque de Donzy Boulevard d'Osmond Donzy Nièvre 2026-03-11 18:00:00 2026-03-11
Marché hebdomadaire à Neuvy-sur-Loire Place de la Paix Centre ville Neuvy-sur-Loire Nièvre 2025-12-18 09:00:00 2025-12-18