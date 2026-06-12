Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Foot Chalet de la plage Montsauche-les-Settons

Soirée Foot Chalet de la plage Montsauche-les-Settons mardi 16 juin 2026.

Lieu : Chalet de la plage

Adresse : 1 chemin des grèbes

Ville : 58230 Montsauche-les-Settons

Département : Nièvre

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Montsauche-les-Settons

Soirée Foot

Chalet de la plage 1 chemin des grèbes Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 21:00:00
fin : 2026-06-16 23:00:00

Date(s) :
2026-06-16

Soirée au chalet de la Plage au Lac des Settons. Rediffusion du match de la Coupe du Monde France/ Sénégal à 21 h. Restauration sur place.   .

Chalet de la plage 1 chemin des grèbes Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 13 50 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Foot

L’événement Soirée Foot Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

À voir aussi à Montsauche-les-Settons (Nièvre)