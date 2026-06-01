Karaoké et soirée Barbecue Chalet de la plage Montsauche-les-Settons
Karaoké et soirée Barbecue Chalet de la plage Montsauche-les-Settons samedi 20 juin 2026.
Montsauche-les-Settons
Karaoké et soirée Barbecue
Chalet de la plage 1 chemin des grèbes Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00
Date(s) :
2026-06-20
Soirée au chalet de la Plage au lac des Settons. A partir de 19h. Restauration sur place
Karaoké et Barbecue .
Chalet de la plage 1 chemin des grèbes Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 13 50
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English : Karaoké et soirée Barbecue
L’événement Karaoké et soirée Barbecue Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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