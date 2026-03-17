COsmOdrOmO le pianO du lac Les Branlasses Montsauche-les-Settons
COsmOdrOmO le pianO du lac Les Branlasses Montsauche-les-Settons samedi 18 juillet 2026.
Montsauche-les-Settons
COsmOdrOmO le pianO du lac
Les Branlasses Base activital Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : 15 – 15 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18 21:15:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
Cet été, le Piano du Lac fait escale sur les plans d’eau. La chanteuse Delphine Coutant vous présente cOsmOdrOmO, un spectacle musical poétique joué sur scène flottante, où le piano devient un véritable vaisseau sonore au coeur du paysage.
Installez-vous sur la berge et embarquez pour un spectacle flottant dans un univers majestueux une chanteuse pop et son équipage vous transportent au cœur des trésors terrestres après un long voyage aux fins fonds de l’ univers…
On y croisera Proserpine, reine des Enfers et déesse du Printemps, des oiseaux vulnérables, des coqs et des papillons de nuit. On découvrira un millier de semences sous scellés dans un décor de glaces, à travers champs brumeux et hautes plaines.
Billetterie sur place 1h avant le spectacle ou en ligne. Tout public
En cas de petite pluie, le concert est maintenu à vos parapluies !
Pensez à apporter votre kit confort (coussin, plaid…) .
Les Branlasses Base activital Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 40 49 75 pianodulac@delphinecoutant.fr
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English : COsmOdrOmO le pianO du lac
L’événement COsmOdrOmO le pianO du lac Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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