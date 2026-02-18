Visite commentée du barrage du lac des Settons Les Settons Montsauche-les-Settons

Visite commentée du barrage du lac des Settons

Les Settons Barrage des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:00:00

fin : 2026-07-14 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Venez découvrir le barrage du lac des Settons, l’un des plus anciens du Morvan ! Histoire et anecdotes n’attendent plus que vous ! Balades accompagnées, les mardis de juillet et août. Prévoir de bonnes chaussures de marche (balades escarpées). Départ de la Maison des Grands Lacs à 11h.

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme. .

Les Settons Barrage des Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 23 00 00 tourisme@ccmorvan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée du barrage du lac des Settons

L’événement Visite commentée du barrage du lac des Settons Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs