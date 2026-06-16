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Bal trad Trio Meunier-Villeneuve Camping Les Mésanges Montsauche-les-Settons

Bal trad Trio Meunier-Villeneuve Camping Les Mésanges Montsauche-les-Settons lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Camping Les Mésanges

Adresse : 6 route des Chardonnerets

Ville : 58230 Montsauche-les-Settons

Département : Nièvre

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Montsauche-les-Settons

Bal trad Trio Meunier-Villeneuve

Camping Les Mésanges 6 route des Chardonnerets Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 20:30:00
fin : 2026-07-06 23:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Dans la continuité de la célèbre formule vielle-cornemuse-accordéon, ce trio revisite et alimente l’univers des musiques traditionnelles du centre de la France. Influencés par leur différents univers et parcours, leur musique est emprunte de couleurs jazz, pop et rock.
Avec Benjamin Meunier (vielle à roue), Fabien Villeneuve (accordéon chromatique) et Sébastien Brebion (cornemuses)
www.benjamin-meunier.com/meunier-villeneuve
Mésan’dwiches et frites maison à partir de 19h (sur réservation au 06.27.94.69.77)
Concert gratuit à partir de 20h30   .

Camping Les Mésanges 6 route des Chardonnerets Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 94 69 77  info@campinglesmesanges.fr

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English : Bal trad Trio Meunier-Villeneuve

L’événement Bal trad Trio Meunier-Villeneuve Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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