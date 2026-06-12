Concert/Bal irlandais avec Craic Camping des Mésanges Montsauche-les-Settons
Concert/Bal irlandais avec Craic Camping des Mésanges Montsauche-les-Settons lundi 13 juillet 2026.
Montsauche-les-Settons
Concert/Bal irlandais avec Craic
Camping des Mésanges 6 route des Chardonnerets Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:30:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13
En Irlande, le craic , c’est la convivialité, la musique, la danse, le partage… Dans cet esprit, trois musicien·nes issu·es d’horizons différents découvrent et partagent tout ce qui leur tombe dans l’oreille, de l’Irlande à la Suède en passant, bien sûr, par de belles mélodies françaises. C’est donc un répertoire varié, tantôt festif ou rêveur, à écouter comme à danser.
Avec Christine Gaudry (flûte), Laurence Muratet (violoncelle) et Bernard Alaguette (guitare)
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Mésan’dwiches et frites maison à partir de 19h (sur réservation au 06.27.94.69.77)
Concert gratuit à partir de 20h30 .
Camping des Mésanges 6 route des Chardonnerets Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 94 69 77 info@campinglesmesanges.fr
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English : Concert/Bal irlandais avec Craic
L’événement Concert/Bal irlandais avec Craic Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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