Concert de Kissé Live looping Camping les Mésanges Montsauche-les-Settons

Montsauche-les-Settons

Concert de Kissé Live looping

Camping les Mésanges 6 route des Chardonnerets Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:30:00

fin : 2026-07-20 23:00:00

Date(s) :

2026-07-20

Kissé est un chanteur et multi-instrumentiste, qui se distingue par ses performances en live looping. Artiste autodidacte, il a façonné son univers autour de l’expérimentation et de l’audace. Sa musique, à la fois engagée, sensible et percutante, évolue à la croisée de la néo-soul, de la pop, du hip-hop et du rock, entre profondeur et énergie.

Mésan’dwiches et frites maison à partir de 19h (sur réservation au 06.27.94.69.77)

Concert gratuit à partir de 20h30 .

Camping les Mésanges 6 route des Chardonnerets Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté info@campinglesmesanges.fr

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English : Concert de Kissé Live looping

L’événement Concert de Kissé Live looping Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs