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Concert de Kissé Live looping Camping les Mésanges Montsauche-les-Settons

Concert de Kissé Live looping Camping les Mésanges Montsauche-les-Settons lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Camping les Mésanges

Adresse : 6 route des Chardonnerets

Ville : 58230 Montsauche-les-Settons

Département : Nièvre

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Montsauche-les-Settons

Concert de Kissé Live looping

Camping les Mésanges 6 route des Chardonnerets Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 20:30:00
fin : 2026-07-20 23:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Kissé est un chanteur et multi-instrumentiste, qui se distingue par ses performances en live looping. Artiste autodidacte, il a façonné son univers autour de l’expérimentation et de l’audace. Sa musique, à la fois engagée, sensible et percutante, évolue à la croisée de la néo-soul, de la pop, du hip-hop et du rock, entre profondeur et énergie.
Mésan’dwiches et frites maison à partir de 19h (sur réservation au 06.27.94.69.77)
Concert gratuit à partir de 20h30   .

Camping les Mésanges 6 route des Chardonnerets Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   info@campinglesmesanges.fr

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English : Concert de Kissé Live looping

L’événement Concert de Kissé Live looping Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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