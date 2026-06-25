Exposition A Tire d’Ailes Montsauche-les-Settons
Exposition A Tire d’Ailes Montsauche-les-Settons samedi 18 juillet 2026.
Montsauche-les-Settons
Exposition A Tire d’Ailes
5 Route du Lac Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:30:00
fin : 2026-07-31 17:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Zia POUDOU-ROBIN, passionnée d’ornithologie et de photographie nous présente
le résultat de quelques unes de ses pérégrinations dans les réserves naturelles de France.
Nils ROBIN, lui aussi passionné d’oiseaux, restitue en cartons collés des sculptures stylisées
de ceux-ci.
Tous les deux, par leur approche personnelle, nous font découvrir la beauté, la fragilité des
oiseaux qui nous côtoient et nous entourent. Il subissent aujourd’hui un effondrement important de leur population dû à différents facteurs, dont la disparition de leurs espaces de vie (déforestation, arrachage des haies), utilisation intensive des engrais et pesticides, des changements climatiques …
Des espèces communes autrefois, sont en voie d’extinction aujourd’hui.
Donc autant de raisons qui rendent nécessaire leur protection et sauvegarde… et leur découverte au travers de cette expo. .
5 Route du Lac Montsauche-les-Settons 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté arcmarigny@gmail.com
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English : Exposition A Tire d’Ailes
L’événement Exposition A Tire d’Ailes Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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