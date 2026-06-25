UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition A Tire d’Ailes Montsauche-les-Settons

Exposition A Tire d’Ailes Montsauche-les-Settons samedi 18 juillet 2026.

Adresse
5 Route du Lac
Ville
58140 Montsauche-les-Settons
Département
Nièvre
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Montsauche-les-Settons

Exposition A Tire d’Ailes

5 Route du Lac Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:30:00
fin : 2026-07-31 17:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Zia POUDOU-ROBIN, passionnée d’ornithologie et de photographie nous présente
le résultat de quelques unes de ses pérégrinations dans les réserves naturelles de France.

Nils ROBIN, lui aussi passionné d’oiseaux, restitue en cartons collés des sculptures stylisées
de ceux-ci.

Tous les deux, par leur approche personnelle, nous font découvrir la beauté, la fragilité des
oiseaux qui nous côtoient et nous entourent. Il subissent aujourd’hui un effondrement important de leur population dû à différents facteurs, dont la disparition de leurs espaces de vie (déforestation, arrachage des haies), utilisation intensive des engrais et pesticides, des changements climatiques …
Des espèces communes autrefois, sont en voie d’extinction aujourd’hui.

Donc autant de raisons qui rendent nécessaire leur protection et sauvegarde… et leur découverte au travers de cette expo.   .

5 Route du Lac Montsauche-les-Settons 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   arcmarigny@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition A Tire d’Ailes

L’événement Exposition A Tire d’Ailes Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Montsauche-les-Settons (Nièvre)