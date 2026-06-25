Montsauche-les-Settons

Exposition A Tire d’Ailes

5 Route du Lac Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:30:00

fin : 2026-07-31 17:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Zia POUDOU-ROBIN, passionnée d’ornithologie et de photographie nous présente

le résultat de quelques unes de ses pérégrinations dans les réserves naturelles de France.

Nils ROBIN, lui aussi passionné d’oiseaux, restitue en cartons collés des sculptures stylisées

de ceux-ci.

Tous les deux, par leur approche personnelle, nous font découvrir la beauté, la fragilité des

oiseaux qui nous côtoient et nous entourent. Il subissent aujourd’hui un effondrement important de leur population dû à différents facteurs, dont la disparition de leurs espaces de vie (déforestation, arrachage des haies), utilisation intensive des engrais et pesticides, des changements climatiques …

Des espèces communes autrefois, sont en voie d’extinction aujourd’hui.

Donc autant de raisons qui rendent nécessaire leur protection et sauvegarde… et leur découverte au travers de cette expo. .

5 Route du Lac Montsauche-les-Settons 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté arcmarigny@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition A Tire d’Ailes

L’événement Exposition A Tire d’Ailes Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)