Balade nature symbolique LA TERRE

Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-01 14:00:00

fin : 2026-11-01 16:00:00

Date(s) :

2026-11-01

Profiter de l’aménagement de la tourbière de Champgazon pour aborder la création de la tourbe et la palynologie grâce aux panneaux explicatifs. Interrogeons sur notre rapport à la terre et au terroir, au temps qui passe et à l’usage des espaces naturels par les humains.. Comment les espèces présentes indiquent une biodiversité particulière?

Animation tout public .

Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté virginie@naturatellae.com

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English : Balade nature symbolique LA TERRE

L’événement Balade nature symbolique LA TERRE Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-03-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)