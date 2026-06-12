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Concert des Drôles d’Oiselles Camping Les Mésanges Montsauche-les-Settons

Concert des Drôles d’Oiselles Camping Les Mésanges Montsauche-les-Settons lundi 17 août 2026.

Lieu : Camping Les Mésanges

Adresse : 6 route des Chardonnerets

Ville : 58230 Montsauche-les-Settons

Département : Nièvre

Début : lundi 17 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Montsauche-les-Settons

Concert des Drôles d’Oiselles

Camping Les Mésanges 6 route des Chardonnerets Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:30:00
fin : 2026-08-17 23:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Lorsque les oiseaux chantent, ils racontent aussi l’histoire de leur communauté. Un duo d’oiselles où il sera question d’un rossignolet influenceur, de billet sans retour pas franchement rigolo, de féministes épanouies et de leurs copines mondines, de Tino Rossi, de Anne Sylvestre et les autres, de voleurs d’eau et de yankees. On apprendra que l’on est toutes et tous des enfants d’immigrés, que la caméra de Pepita ferait bien d’aller voir ce que se disent les Mésanges, et que le patriarcat ne tombera pas tout seul.
Aline et Florence, mésanges de passage, vous chantent des chansons militantes et c’est bien !!
Mésan’dwiches et frites maison à partir de 19h (sur réservation au 06.27.94.69.77)
Concert gratuit à partir de 20h30   .

Camping Les Mésanges 6 route des Chardonnerets Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 94 69 77  info@campinglesmesanges.fr

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English : Concert des Drôles d’Oiselles

L’événement Concert des Drôles d’Oiselles Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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