Musée des écoles de hameau du Morvan, Musée Ma p’tite école – Les Settons, Montsauche-les-Settons
Musée des écoles de hameau du Morvan, Musée Ma p’tite école – Les Settons, Montsauche-les-Settons samedi 19 septembre 2026.
Musée des écoles de hameau du Morvan 19 et 20 septembre Musée Ma p’tite école – Les Settons Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir des photos de classes ainsi que des documents anciens.
Musée Ma p’tite école – Les Settons 10 rue Rive Reine du Lac, Les Settons, 58230 Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://www.facebook.com/maPtiteEcole Musée des écoles de hameau du Morvan.
Venez découvrir des photos de classes ainsi que des documents anciens.
© Ma ptite école
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