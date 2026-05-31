Musée des écoles de hameau du Morvan, Musée Ma p’tite école – Les Settons, Montsauche-les-Settons

Musée des écoles de hameau du Morvan 19 et 20 septembre Musée Ma p’tite école – Les Settons Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir des photos de classes ainsi que des documents anciens.

Musée Ma p’tite école – Les Settons 10 rue Rive Reine du Lac, Les Settons, 58230 Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté https://www.facebook.com/maPtiteEcole Musée des écoles de hameau du Morvan.

Venez découvrir des photos de classes ainsi que des documents anciens.

© Ma ptite école