Concert pop rock Les Branlasses Montsauche-les-Settons

Informations pratiques

Montsauche-les-Settons

Concert pop rock

Les Branlasses Camping plage du midi Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 19:00:00

fin : 2026-08-19 21:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Concert au Camping plage du midi au lac des Settons. A partir de 19 h avec “Nath et Tof” duo pop-rock. .

Les Branlasses Camping plage du midi Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 51 97

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English : Concert pop rock

L’événement Concert pop rock Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs