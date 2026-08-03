Concert pop rock Les Branlasses Montsauche-les-Settons
mercredi 19 août 2026 · Les Branlasses · Montsauche-les-Settons
Informations pratiques
Montsauche-les-Settons
Concert pop rock
Les Branlasses Camping plage du midi Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19 21:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Concert au Camping plage du midi au lac des Settons. A partir de 19 h avec “Nath et Tof” duo pop-rock. .
Les Branlasses Camping plage du midi Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 51 97
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English : Concert pop rock
L’événement Concert pop rock Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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