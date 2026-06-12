Concert de Lindalë Camping Les Mésanges Montsauche-les-Settons

Montsauche-les-Settons

Concert de Lindalë

Camping Les Mésanges 6 route des Chardonnerets Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 20:30:00

fin : 2026-08-10 23:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Lindalë, c’est la rencontre de Clémence Chatain (violon, flûte traversière, chant) et de Gaspart Bazin (guitare, chant, stompbox) autour d’une passion commune pour les airs traditionnels irlandais. Ballades, chansons, jigs et reels enflammés constituent leur répertoire pour des soirées festives et chaleureuses ! Ils proposent également aujourd’hui des airs à danser, entre scottich, bourrée, valse, etc. pour notre plus grand plaisir !

https://lindaleduofolk.wixsite.com/lindale-duofolk

Mésan’dwiches et frites maison à partir de 19h (sur réservation au 06.27.94.69.77)

Concert gratuit à partir de 20h30 .

Camping Les Mésanges 6 route des Chardonnerets Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 94 69 77 info@campinglesmesanges.fr

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English : Concert de Lindalë

L’événement Concert de Lindalë Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs