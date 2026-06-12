Concert de Lindalë Camping Les Mésanges Montsauche-les-Settons
Concert de Lindalë Camping Les Mésanges Montsauche-les-Settons lundi 10 août 2026.
Montsauche-les-Settons
Concert de Lindalë
Camping Les Mésanges 6 route des Chardonnerets Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 20:30:00
fin : 2026-08-10 23:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Lindalë, c’est la rencontre de Clémence Chatain (violon, flûte traversière, chant) et de Gaspart Bazin (guitare, chant, stompbox) autour d’une passion commune pour les airs traditionnels irlandais. Ballades, chansons, jigs et reels enflammés constituent leur répertoire pour des soirées festives et chaleureuses ! Ils proposent également aujourd’hui des airs à danser, entre scottich, bourrée, valse, etc. pour notre plus grand plaisir !
https://lindaleduofolk.wixsite.com/lindale-duofolk
Mésan’dwiches et frites maison à partir de 19h (sur réservation au 06.27.94.69.77)
Concert gratuit à partir de 20h30 .
Camping Les Mésanges 6 route des Chardonnerets Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 94 69 77 info@campinglesmesanges.fr
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English : Concert de Lindalë
L’événement Concert de Lindalë Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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