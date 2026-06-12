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Concert/Bal Kairn Camping les Mésanges Montsauche-les-Settons

Concert/Bal Kairn Camping les Mésanges Montsauche-les-Settons lundi 3 août 2026.

Lieu : Camping les Mésanges

Adresse : 6 route des Chardonnerets

Ville : 58230 Montsauche-les-Settons

Département : Nièvre

Début : lundi 3 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Montsauche-les-Settons

Concert/Bal Kairn

Camping les Mésanges 6 route des Chardonnerets Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-03 23:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Des Dubliners aux Pogues, en passant par Alan Stivell et Tri Yann, ou encore Sinead O’Connor et les Chieftains, Kairn revisite à sa manière chants de marins, chansons de pub irlandais, musiques bretonnes et irlandaises festives, des mélodies envoûtantes qui vous donneront l’envie de chanter et de danser.
Avec Gaelle Guenver au chant, à l’accordéon, aux whistles irlandais et à la stomp-box accompagnée de Benoit Guenoun à la guitare acoustique, Kairn vous invite à un voyage singulier dans ces terres celtiques imprégnées de légendes et d’histoires populaires.

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Mésan’dwiches et frites maison à partir de 19h (sur réservation au 06.27.94.69.77)
Concert gratuit à partir de 20h30   .

Camping les Mésanges 6 route des Chardonnerets Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 94 69 77  info@campinglesmesanges.fr

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English : Concert/Bal Kairn

L’événement Concert/Bal Kairn Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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