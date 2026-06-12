Concert/Bal Kairn Camping les Mésanges Montsauche-les-Settons
Concert/Bal Kairn Camping les Mésanges Montsauche-les-Settons lundi 3 août 2026.
Montsauche-les-Settons
Concert/Bal Kairn
Camping les Mésanges 6 route des Chardonnerets Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:30:00
fin : 2026-08-03 23:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Des Dubliners aux Pogues, en passant par Alan Stivell et Tri Yann, ou encore Sinead O’Connor et les Chieftains, Kairn revisite à sa manière chants de marins, chansons de pub irlandais, musiques bretonnes et irlandaises festives, des mélodies envoûtantes qui vous donneront l’envie de chanter et de danser.
Avec Gaelle Guenver au chant, à l’accordéon, aux whistles irlandais et à la stomp-box accompagnée de Benoit Guenoun à la guitare acoustique, Kairn vous invite à un voyage singulier dans ces terres celtiques imprégnées de légendes et d’histoires populaires.
https://www.facebook.com/profile.php?id=61570864026841
Mésan’dwiches et frites maison à partir de 19h (sur réservation au 06.27.94.69.77)
Concert gratuit à partir de 20h30 .
Camping les Mésanges 6 route des Chardonnerets Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 94 69 77 info@campinglesmesanges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert/Bal Kairn
L’événement Concert/Bal Kairn Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
À voir aussi à Montsauche-les-Settons (Nièvre)
- Soirée Concert Chalet de la plage Montsauche-les-Settons 12 juin 2026
- Soirée Foot Chalet de la plage Montsauche-les-Settons 16 juin 2026
- Karaoké et soirée Barbecue Chalet de la plage Montsauche-les-Settons 20 juin 2026
- Visite commentée du barrage du lac des Settons Les Settons Montsauche-les-Settons 7 juillet 2026
- Concert/Bal irlandais avec Craic Camping des Mésanges Montsauche-les-Settons 13 juillet 2026