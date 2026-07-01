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Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont Montsauche-les-Settons

mercredi 15 juillet 2026 · Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont · Montsauche-les-Settons

Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont Montsauche-les-Settons

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont
Adresse
Camping les Mésanges
Ville
58230 Montsauche-les-Settons
Département
Nièvre
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montsauche-les-Settons

Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales

Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont Camping les Mésanges Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-08-19 11:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Balade d’initiation dans la nature autour du lac avec une dégustation surprise en cours de balade.   .

Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont Camping les Mésanges Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 28 65 41 

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English : Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales

L’événement Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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