Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont Montsauche-les-Settons
mercredi 15 juillet 2026 · Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont · Montsauche-les-Settons
Informations pratiques
Montsauche-les-Settons
Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales
Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont Camping les Mésanges Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-08-19 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Balade d’initiation dans la nature autour du lac avec une dégustation surprise en cours de balade. .
Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont Camping les Mésanges Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 28 65 41
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English : Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales
L’événement Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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