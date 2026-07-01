Atelier modelage Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont Montsauche-les-Settons
mercredi 15 juillet 2026 · Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont · Montsauche-les-Settons
Informations pratiques
Montsauche-les-Settons
Atelier modelage
Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont Camping les Mésanges Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-07 12:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-17 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28
Atelier modelage Offrez vous un moment artistique en pleine nature et façonnez votre souvenir du Morvan en argile ! Coupelle, carte postale, empreinte végétale… laissez parler vos mains et repartez avec une création unique. Tout public, enfants de moins de 10 ans accompagnés. .
Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont Camping les Mésanges Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 67 61 45 evamarie.debas@gmail.com
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English : Atelier modelage
L’événement Atelier modelage Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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