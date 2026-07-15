Initiation vannerie Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont Montsauche-les-Settons

Informations pratiques

Montsauche-les-Settons

Initiation vannerie

Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont Camping les Mésanges Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : 20 – 20 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-08-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31

En petit groupe, créez avec vos mains, tressez des plantes sauvages. Accessible à tous à partir de 8 ans .

Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont Camping les Mésanges Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 28 65 41

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English : Initiation vannerie

L’événement Initiation vannerie Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs