Soirées JPK Les Branlasses Montsauche-les-Settons

Informations pratiques

Montsauche-les-Settons

Soirées JPK

Les Branlasses Camping plage du midi Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:30:00

fin : 2026-07-15 23:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12

Cet été, comme chaque année depuis 36 ans (eh oui), notre ami musicien / prof de danse / animateur / acrobate de la guitare JP Kondé

vous propose des soirées festives tous les mercredis et samedis du 11 juillet au 13 août ! Ne manquez pas le rendez-vous

Soirées JPK au Camping plage du Midi au lac des Settons. Initiation Salsa / Bachata à partir de 18H30. Concert et soirée dansante années 80 à nos jours. .

Les Branlasses Camping plage du midi Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 51 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirées JPK

L’événement Soirées JPK Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs