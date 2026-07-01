Soirées JPK Les Branlasses Montsauche-les-Settons
mercredi 15 juillet 2026 · Les Branlasses · Montsauche-les-Settons
Informations pratiques
Montsauche-les-Settons
Soirées JPK
Les Branlasses Camping plage du midi Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:30:00
fin : 2026-07-15 23:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12
Cet été, comme chaque année depuis 36 ans (eh oui), notre ami musicien / prof de danse / animateur / acrobate de la guitare JP Kondé
vous propose des soirées festives tous les mercredis et samedis du 11 juillet au 13 août ! Ne manquez pas le rendez-vous
Soirées JPK au Camping plage du Midi au lac des Settons. Initiation Salsa / Bachata à partir de 18H30. Concert et soirée dansante années 80 à nos jours. .
Les Branlasses Camping plage du midi Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 51 97
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English : Soirées JPK
L’événement Soirées JPK Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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