Jambon à la broche Chalet de la plage Montsauche-les-Settons
Jambon à la broche Chalet de la plage Montsauche-les-Settons samedi 15 août 2026.
Montsauche-les-Settons
Jambon à la broche
Chalet de la plage 1 chemin des grèbes Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15 21:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Soirée au chalet de la Plage au lac des Settons. A partir de 19h. Jambon à la broche .
Chalet de la plage 1 chemin des grèbes Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 13 50
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English : Jambon à la broche
L’événement Jambon à la broche Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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