Musique trad festive Collectif Morvan L’Huis Gaumont Montsauche-les-Settons
Musique trad festive Collectif Morvan L’Huis Gaumont Montsauche-les-Settons lundi 24 août 2026.
Montsauche-les-Settons
Musique trad festive Collectif Morvan
L’Huis Gaumont Camping des Mésanges Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 20:30:00
fin : 2026-08-24 23:00:00
Date(s) :
2026-08-24
Composition accordéon diatonique sans sucres ajoutés (40%), violon végétal (20%), pandeiro fermier (20%), guitare élevée en plein air (20%). Peut contenir des traces d’otamatone.
Aline Dumont : violon et chant
Laurence Nguyen : guitare, chant et stomp
Karine Billon : accordéon diatonique et chant
Vincent Garnier : accordéon diatonique, chant, saxo et triangle
Félix Galland : Pandeiro et udu
Mésan’dwiches et frites maison à partir de 19h (sur réservation au 06.27.94.69.77)
Concert gratuit à partir de 20h30 .
L’Huis Gaumont Camping des Mésanges Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 94 69 77 info@campinglesmesanges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Musique trad festive Collectif Morvan
L’événement Musique trad festive Collectif Morvan Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-09 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Montsauche-les-Settons (Nièvre)
- Soirée Foot Chalet de la plage Montsauche-les-Settons 12 juin 2026
- Soirée Concert Chalet de la plage Montsauche-les-Settons 12 juin 2026
- Soirée Foot Chalet de la plage Montsauche-les-Settons 16 juin 2026
- Karaoké et soirée Barbecue Chalet de la plage Montsauche-les-Settons 20 juin 2026
- Visite commentée du barrage du lac des Settons Les Settons Montsauche-les-Settons 7 juillet 2026