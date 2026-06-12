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Musique trad festive Collectif Morvan L’Huis Gaumont Montsauche-les-Settons

Musique trad festive Collectif Morvan L’Huis Gaumont Montsauche-les-Settons lundi 24 août 2026.

Lieu : L'Huis Gaumont

Adresse : Camping des Mésanges

Ville : 58230 Montsauche-les-Settons

Département : Nièvre

Début : lundi 24 août 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Montsauche-les-Settons

Musique trad festive Collectif Morvan

L’Huis Gaumont Camping des Mésanges Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 20:30:00
fin : 2026-08-24 23:00:00

Date(s) :
2026-08-24

Composition accordéon diatonique sans sucres ajoutés (40%), violon végétal (20%), pandeiro fermier (20%), guitare élevée en plein air (20%). Peut contenir des traces d’otamatone.
Aline Dumont : violon et chant
Laurence Nguyen : guitare, chant et stomp
Karine Billon : accordéon diatonique et chant
Vincent Garnier : accordéon diatonique, chant, saxo et triangle
Félix Galland : Pandeiro et udu
Mésan’dwiches et frites maison à partir de 19h (sur réservation au 06.27.94.69.77)
Concert gratuit à partir de 20h30   .

L’Huis Gaumont Camping des Mésanges Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 94 69 77  info@campinglesmesanges.fr

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English : Musique trad festive Collectif Morvan

L’événement Musique trad festive Collectif Morvan Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-09 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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