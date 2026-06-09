Concert de Margot Madani Entre chanson et poésie Camping les Mésanges Montsauche-les-Settons

Montsauche-les-Settons

Concert de Margot Madani Entre chanson et poésie

Camping les Mésanges 6 route des Chardonnerets Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:30:00

fin : 2026-07-27 23:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Margot Madani se situe entre chanson et poésie. Avec mélancolie et sincérité, elle interroge ses solitudes, balancée entre espoirs et désillusions. Elle cherche dans ses chansons un sens aux choses, pour éclairer la beauté du monde qui l’entoure.

Violoniste et comédienne de formation, Margot aborde la scène comme un endroit de lien et de présence à soi et aux autres. Ses chansons nous parle de désir, du temps qui passe, de colère. Inspirées par la musique cubaine, la variété ou le hip-hop, elle oscille entre différents univers. En 2025-26 elle se produit au Café de la Danse en première partie d’Emma la Clown, au Théâtre des Bergeries en première partie d’Emilie Loizeau, à la Maison Populaire à Montreuil…. Son projet est accompagné par le Maad93, et lauréat du tremplin à nos Chansons .

Mésan’dwiches et frites maison à partir de 19h (sur réservation au 06.27.94.69.77)

Concert gratuit à partir de 20h30 .

Camping les Mésanges 6 route des Chardonnerets Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté info@campinglesmesanges.fr

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English : Concert de Margot Madani Entre chanson et poésie

L’événement Concert de Margot Madani Entre chanson et poésie Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs