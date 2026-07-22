Apéro concert La Grange à Loup Montsauche-les-Settons

vendredi 24 juillet 2026 · La Grange à Loup · Montsauche-les-Settons

Informations pratiques

Montsauche-les-Settons

Apéro concert

La Grange à Loup La Faye Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Apéro/concert live à la Grange à Loup au lac des Settons. A partir de 20H. Réservation conseillée

24/07 avec Margot Madani

7/08 avec Almost Medley

14/08 avec Les Claudios

21/08 avec Luta .

La Grange à Loup La Faye Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 81 47 50

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English : Apéro concert

L’événement Apéro concert Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs