Apéro concert La Grange à Loup Montsauche-les-Settons
vendredi 24 juillet 2026 · La Grange à Loup · Montsauche-les-Settons
Informations pratiques
Montsauche-les-Settons
Apéro concert
La Grange à Loup La Faye Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21
Apéro/concert live à la Grange à Loup au lac des Settons. A partir de 20H. Réservation conseillée
24/07 avec Margot Madani
7/08 avec Almost Medley
14/08 avec Les Claudios
21/08 avec Luta .
La Grange à Loup La Faye Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 81 47 50
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English : Apéro concert
L’événement Apéro concert Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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