Mercredi 22 juillet Balade sensible Champgazon, au fil des arts, au fil du temps Montsauche-les-Settons
mercredi 22 juillet 2026 · Montsauche-les-Settons
Informations pratiques
Montsauche-les-Settons
Mercredi 22 juillet Balade sensible Champgazon, au fil des arts, au fil du temps
Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 16:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Mercredi 22 juillet Balade sensible Champgazon, au fil des arts, au fil du temps
A l’occasion de la 3e édition du Festival des Grands Lacs du Morvan et des 10 ans de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan, nous vous invitons à une déambulation sensible, imaginée avec la complicité des musicien·nes et artistes du Festival. Soyez toute ouïe… Fragile et précieuse, la plus ancienne des tourbières du Morvan vous confiera plus de dix-mille ans d’histoire.
Avec la participation de Tom Dale et Charlie Hamish Jeffery (arts visuels), David Lombardi, Jean Damei, Sam Mabbett, Robert Getchell et Chantal Santon Jeffery (musique).
Montsauche-les-Settons
️ de 14h à 16h
Conseillé à partir de 8 ans
️ Tarif 8€ par personne
Longueur de la balade 2,5 km
☔️ Prévoir des chaussures de randonnée et des vêtements adaptés, ainsi que de l’eau (chemin légèrement accidenté)
Inscriptions https://www.helloasso.com/associations/cadences-du-morvan/evenements/festival-des-grands-lacs-du-morvan-2
Infos cadencesdumorvan@gmail.com .
Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cadencesdumorvan@gmail.com
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English : Mercredi 22 juillet Balade sensible Champgazon, au fil des arts, au fil du temps
L’événement Mercredi 22 juillet Balade sensible Champgazon, au fil des arts, au fil du temps Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-09 par Maison du Tourisme PNRM
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