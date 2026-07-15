Informations pratiques

Montsauche-les-Settons

Mercredi 22 juillet Balade sensible Champgazon, au fil des arts, au fil du temps

Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Mercredi 22 juillet Balade sensible Champgazon, au fil des arts, au fil du temps

A l’occasion de la 3e édition du Festival des Grands Lacs du Morvan et des 10 ans de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan, nous vous invitons à une déambulation sensible, imaginée avec la complicité des musicien·nes et artistes du Festival. Soyez toute ouïe… Fragile et précieuse, la plus ancienne des tourbières du Morvan vous confiera plus de dix-mille ans d’histoire.

Avec la participation de Tom Dale et Charlie Hamish Jeffery (arts visuels), David Lombardi, Jean Damei, Sam Mabbett, Robert Getchell et Chantal Santon Jeffery (musique).

Montsauche-les-Settons

️ de 14h à 16h

Conseillé à partir de 8 ans

️ Tarif 8€ par personne

Longueur de la balade 2,5 km

☔️ Prévoir des chaussures de randonnée et des vêtements adaptés, ainsi que de l’eau (chemin légèrement accidenté)

Inscriptions https://www.helloasso.com/associations/cadences-du-morvan/evenements/festival-des-grands-lacs-du-morvan-2

Infos cadencesdumorvan@gmail.com .

Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cadencesdumorvan@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mercredi 22 juillet Balade sensible Champgazon, au fil des arts, au fil du temps

L’événement Mercredi 22 juillet Balade sensible Champgazon, au fil des arts, au fil du temps Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-09 par Maison du Tourisme PNRM