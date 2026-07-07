Initiation pêche à l’écrevisse Maison des Grands Lacs Montsauche-les-Settons
mardi 7 juillet 2026 · Maison des Grands Lacs · Montsauche-les-Settons
Informations pratiques
Montsauche-les-Settons
Initiation pêche à l’écrevisse
Maison des Grands Lacs Lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-28 13:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20
Initiation pêche à l’écrevisse aux Settons.
Rendez-vous à 10h à la Maison des Grands Lacs, office de tourisme au lac des Settons.
Matériel fourni. Il faut être véhiculé pour se rendre sur le site de pêche. Les enfants sont obligatoirement accompagnés par un adulte qui participe à l’initiation payante.
Initiation de 3 heures avec un moniteur de la fédération de pêche de la Nièvre.
Inscription obligatoire .
Maison des Grands Lacs Lac des Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 23 00 00
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English : Initiation pêche à l’écrevisse
L’événement Initiation pêche à l’écrevisse Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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