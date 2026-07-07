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AGENDA · Montsauche-les-Settons

Initiation pêche à l’écrevisse Maison des Grands Lacs Montsauche-les-Settons

mardi 7 juillet 2026 · Maison des Grands Lacs · Montsauche-les-Settons

Initiation pêche à l’écrevisse Maison des Grands Lacs Montsauche-les-Settons

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison des Grands Lacs
Adresse
Lac des Settons
Ville
58230 Montsauche-les-Settons
Département
Nièvre
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montsauche-les-Settons

Initiation pêche à l’écrevisse

Maison des Grands Lacs Lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 10:00:00
fin : 2026-07-28 13:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20

Initiation pêche à l’écrevisse aux Settons.

Rendez-vous à 10h à la Maison des Grands Lacs, office de tourisme au lac des Settons.

Matériel fourni. Il faut être véhiculé pour se rendre sur le site de pêche. Les enfants sont obligatoirement accompagnés par un adulte qui participe à l’initiation payante.

Initiation de 3 heures avec un moniteur de la fédération de pêche de la Nièvre.

Inscription obligatoire   .

Maison des Grands Lacs Lac des Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 23 00 00 

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English : Initiation pêche à l’écrevisse

L’événement Initiation pêche à l’écrevisse Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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