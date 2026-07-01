Cours de Yoga Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont Montsauche-les-Settons

Informations pratiques

Montsauche-les-Settons

Cours de Yoga

Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont Camping les Mésanges Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-28 11:00:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13

Cours de Yoga au Camping les Mésanges (Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont) tous les MARDIS et JEUDIS de 10h à 11h entre le mardi 14 juillet et le jeudi 13 août inclus proposés par Dorothée de YOGAPARLA.

Les séances sont accessibles à tou.te.s (adaptations proposées) que vous soyez résidents du camping ou non. Prévoir des vêtements souples, une serviette de plage et/ou votre tapis de yoga ainsi qu’une bouteille d’eau.

Le coût de la séance est de 10€ à régler directement au début du cours. Les cours ont lieu tout en bas du camping après les tables de ping pong. .

Lac des Settons rive gauche, l’Huis Gaumont Camping les Mésanges Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 15 39 68 dorothee@yogaparla.fr

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English : Cours de Yoga

L’événement Cours de Yoga Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs