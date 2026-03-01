Semaine de la petite enfance Conférence Le Corps et l’espace chez l’enfant Place Mariller Marcel Montsauche-les-Settons
Semaine de la petite enfance Conférence Le Corps et l’espace chez l’enfant
Place Mariller Marcel Médiathèque Montsauche-les-Settons Nièvre
Gratuit
Début : 2026-03-17 18:30:00
fin : 2026-03-17 20:00:00
2026-03-17
En lien avec le projet artistique mené dans les écoles maternelles autour de la photographie, Pascale Pavy propose aux parents une conférence sur le corps et l’espace chez l’enfant. .
Place Mariller Marcel Médiathèque Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 52 52 accueil@csglm.fr
