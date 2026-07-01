Mini certificat d’étude de vacances Musée de Ma P’tite école Montsauche-les-Settons
mardi 21 juillet 2026 · Musée de Ma P'tite école · Montsauche-les-Settons
Informations pratiques
Montsauche-les-Settons
Mini certificat d’étude de vacances
Musée de Ma P’tite école Lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Ma P’tite école présente Mini Certificat d’études, venez passer l’examen comme en 1900 dictée & calcul, leçon de choses, géographie du Morvan, … remise du diplôme et Prix .
Musée de Ma P’tite école Lac des Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 55 32 contact@maptiteecole.fr
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English : Mini certificat d’étude de vacances
L’événement Mini certificat d’étude de vacances Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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