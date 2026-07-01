Mini certificat d’étude de vacances Musée de Ma P’tite école Montsauche-les-Settons

mardi 21 juillet 2026 · Musée de Ma P'tite école · Montsauche-les-Settons

Informations pratiques

Montsauche-les-Settons

Mini certificat d’étude de vacances

Musée de Ma P’tite école Lac des Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Ma P’tite école présente Mini Certificat d’études, venez passer l’examen comme en 1900 dictée & calcul, leçon de choses, géographie du Morvan, … remise du diplôme et Prix .

Musée de Ma P’tite école Lac des Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 55 32 contact@maptiteecole.fr

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English : Mini certificat d’étude de vacances

L’événement Mini certificat d’étude de vacances Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs