Soirée Concert Chalet de la plage Montsauche-les-Settons vendredi 12 juin 2026.

Montsauche-les-Settons

Soirée Concert

Chalet de la plage 1 chemin des grèbes Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12 21:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Soirée au chalet de la Plage au lac des Settons. A partir de 19h. Concert “Blues Flavours” blues rock et soirée Barbecue. .

Chalet de la plage 1 chemin des grèbes Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 13 50

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English : Soirée Concert

L’événement Soirée Concert Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs