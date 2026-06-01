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Soirée Concert Chalet de la plage Montsauche-les-Settons

Soirée Concert Chalet de la plage Montsauche-les-Settons

Soirée Concert Chalet de la plage Montsauche-les-Settons vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Chalet de la plage

Adresse : 1 chemin des grèbes

Ville : 58230 Montsauche-les-Settons

Département : Nièvre

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Montsauche-les-Settons

Soirée Concert

Chalet de la plage 1 chemin des grèbes Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-06-12 21:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Soirée au chalet de la Plage au lac des Settons. A partir de 19h. Concert “Blues Flavours” blues rock et soirée Barbecue.   .

Chalet de la plage 1 chemin des grèbes Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 13 50 

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English : Soirée Concert

L’événement Soirée Concert Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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