Soirée Foot Chalet de la plage Montsauche-les-Settons
Soirée Foot Chalet de la plage Montsauche-les-Settons jeudi 11 juin 2026.
Montsauche-les-Settons
Soirée Foot
Chalet de la plage 1 chemin des grèbes Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 21:00:00
fin : 2026-06-11 23:00:00
Date(s) :
2026-06-11
Soirée au chalet de la Plage au Lac des Settons. Rediffusion du match d’ouverture de la Coupe du Monde Mexique/ Afrique du Sud à 21h. Restauration sur place. Infos et réservations au 03 86 84 13 50 .
Chalet de la plage 1 chemin des grèbes Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 13 50
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English : Soirée Coupe du Monde de Foot
L’événement Soirée Foot Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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