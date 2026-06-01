Soirée Foot Chalet de la plage Montsauche-les-Settons jeudi 11 juin 2026.

Montsauche-les-Settons

Soirée Foot

Chalet de la plage 1 chemin des grèbes Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 21:00:00

fin : 2026-06-11 23:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Soirée au chalet de la Plage au Lac des Settons. Rediffusion du match d’ouverture de la Coupe du Monde Mexique/ Afrique du Sud à 21h. Restauration sur place. Infos et réservations au 03 86 84 13 50 .

Chalet de la plage 1 chemin des grèbes Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 13 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Coupe du Monde de Foot

L’événement Soirée Foot Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs