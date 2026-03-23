Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault Parc le Mallier Fourchambault

Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault Parc le Mallier Fourchambault jeudi 18 juin 2026.

Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault

Parc le Mallier 105 Route de Nevers Fourchambault Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 16:30:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Les bibliothécaires de la Médiathèque Alexandre Breffort de Fourchambault viennent à votre rencontre pour proposer diverses animations ludiques et conviviales
Ces animations gratuites sont ouvertes à toutes et à tous. Ce jeudi, une animation surprise vous attends dans ce parc boisé. Alors n’hésitez pas à venir, petits et grands, même si vous n’habitez pas le quartier !   .

Parc le Mallier 105 Route de Nevers Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 87 89  mediatheque@mairie-fourchambault.fr

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English : Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault

L’événement Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault Fourchambault a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Nevers

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