Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault Rue du 4 Septembre Fourchambault
Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault Rue du 4 Septembre Fourchambault jeudi 9 juillet 2026.
Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault
Rue du 4 Septembre Parc du docteur Faucher Fourchambault Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Les bibliothécaires de la Médiathèque Alexandre Breffort de Fourchambault, accompagnés pour l’occasion de leurs collègues de la médiathèque de Nevers, viennent à votre rencontre pour proposer diverses animations jeux de société, ateliers manuels et activités numériques…
Les bénévoles du dispositif Lire et Faire Lire viendront également lire des histoires.
Ces animations gratuites sont ouvertes à toutes et à tous. Alors n’hésitez pas à venir, petits et grands, même si vous n’habitez pas le quartier !
Pour cette soirée, (repli à la salle polyvalente en cas de mauvais temps) .
Rue du 4 Septembre Parc du docteur Faucher Fourchambault 58600 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 60 87 89 mediatheque@mairie-fourchambault.fr
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English : Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault
L’événement Quartiers en fête par la médiathèque de Fourchambault Fourchambault a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Nevers
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