Broc land geek salle polyvalente Marcel Paul Fourchambault Dimanche 26 juillet, 09h00

Ne manquez pas l’Evènement BROC’ LAND GEEK – FOURCHAMBAULT 2026 le dimanche 26 Juillet 2026… ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région sur une surface de 600 m²

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-26T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-26T17:00:00.000+02:00

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salle polyvalente Marcel Paul rue du 4 septembre 58600 Fourchambault Fourchambault



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