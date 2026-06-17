Broc land geek salle polyvalente Marcel Paul Fourchambault
Broc land geek salle polyvalente Marcel Paul Fourchambault dimanche 26 juillet 2026.
Broc land geek salle polyvalente Marcel Paul Fourchambault Dimanche 26 juillet, 09h00
Ne manquez pas l’Evènement BROC’ LAND GEEK – FOURCHAMBAULT 2026 le dimanche 26 Juillet 2026… ce salon rassemble de nombreux exposants venus de toute la région sur une surface de 600 m²
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-26T09:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-26T17:00:00.000+02:00
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salle polyvalente Marcel Paul rue du 4 septembre 58600 Fourchambault Fourchambault
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