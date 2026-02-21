ATELIER ECRITURE Être et écrire l’écriture, un chemin vers soi LE JARDIN DES SOL Lys

ATELIER ECRITURE Être et écrire l’écriture, un chemin vers soi

LE JARDIN DES SOL 2 Rue du Lavoir Lys Nièvre

Tarif : 0.175 – 0.175 – 175 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-21 14:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Écrire est un acte d’amour, s’il ne l’est pas, il n’est qu’écriture , nous dit Jean Cocteau.

Audrey Fella donne des ateliers d’écriture mêlant la rencontre avec soi et la création. Leur objectif est de vous aider à revenir vers votre être profond et de vous accompagner dans l’écriture pour trouver votre verbe.

Cet atelier se compose de temps d’intériorisation, d’écriture et de partage. Des méditations guidées et une balade dans la nature vous permettront de vous mettre à l’écoute de vous-mêmes, puis d’accueillir l’élan créateur qui vous habite à travers des exercices d’écriture accessibles à tous. Ces exercices vous aideront à libérer votre inspiration, à organiser vos écrits et à progresser dans l’écriture comme outil de connaissance de soi et/ou pratique littéraire.

Cet atelier s’adresse à toutes les plumes débutantes ou confirmées. .

LE JARDIN DES SOL 2 Rue du Lavoir Lys 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 60 43 88 45 jl.rubinstein@icloud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIER ECRITURE Être et écrire l’écriture, un chemin vers soi

L’événement ATELIER ECRITURE Être et écrire l’écriture, un chemin vers soi Lys a été mis à jour le 2026-02-21 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)