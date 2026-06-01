Les haies champêtres Fêtons la biodiversité Mairie Lys

Lys

Les haies champêtres Fêtons la biodiversité

Mairie 20 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Par le Parc national des Pyrénées et Béarn Initiatives Environnement

Loin d’être de simples cloisons, les haies grouillent de vie. Apprenez à décoder leurs fonctions, à repérer qui s’y abrite et pourquoi ces remparts de verdure sont essentiels pour abriter et nourrir une faune locale d’une richesse insoupçonnée.

Sortie d’environ 5,5 km, dénivelé de 100 m.Prévoir vêtements et chaussures de marche .

Mairie 20 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59 evenement@pyrenees-parcnational.fr

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English : Les haies champêtres Fêtons la biodiversité

L’événement Les haies champêtres Fêtons la biodiversité Lys a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées