Les haies champêtres Fêtons la biodiversité Mairie Lys
Les haies champêtres Fêtons la biodiversité Mairie Lys samedi 27 juin 2026.
Lys
Les haies champêtres Fêtons la biodiversité
Mairie 20 Chemin du Bourg Lys Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Par le Parc national des Pyrénées et Béarn Initiatives Environnement
Loin d’être de simples cloisons, les haies grouillent de vie. Apprenez à décoder leurs fonctions, à repérer qui s’y abrite et pourquoi ces remparts de verdure sont essentiels pour abriter et nourrir une faune locale d’une richesse insoupçonnée.
Sortie d’environ 5,5 km, dénivelé de 100 m.Prévoir vêtements et chaussures de marche .
Mairie 20 Chemin du Bourg Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59 evenement@pyrenees-parcnational.fr
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English : Les haies champêtres Fêtons la biodiversité
L’événement Les haies champêtres Fêtons la biodiversité Lys a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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