Concert Les accordéonistes de Lys, la Pastorale de Nay, Ardalh Lys
Concert Les accordéonistes de Lys, la Pastorale de Nay, Ardalh Lys vendredi 19 juin 2026.
Lys
Concert Les accordéonistes de Lys, la Pastorale de Nay, Ardalh
Eglise Lys Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Concert à l’église de Lys avec les accordéonistes de Lys, la Pastorale de Nay, Ardalh. .
Eglise Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 84 09
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English : Concert Les accordéonistes de Lys, la Pastorale de Nay, Ardalh
L’événement Concert Les accordéonistes de Lys, la Pastorale de Nay, Ardalh Lys a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées