Concert Les accordéonistes de Lys, la Pastorale de Nay, Ardalh Lys vendredi 19 juin 2026.

Lys

Concert Les accordéonistes de Lys, la Pastorale de Nay, Ardalh

Eglise Lys Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Concert à l’église de Lys avec les accordéonistes de Lys, la Pastorale de Nay, Ardalh. .

Eglise Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 84 09

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English : Concert Les accordéonistes de Lys, la Pastorale de Nay, Ardalh

L’événement Concert Les accordéonistes de Lys, la Pastorale de Nay, Ardalh Lys a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées