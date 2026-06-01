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Concert Les accordéonistes de Lys, la Pastorale de Nay, Ardalh Lys

Concert Les accordéonistes de Lys, la Pastorale de Nay, Ardalh Lys

Concert Les accordéonistes de Lys, la Pastorale de Nay, Ardalh Lys vendredi 19 juin 2026.

Adresse : Eglise

Ville : 64260 Lys

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Lys

Concert Les accordéonistes de Lys, la Pastorale de Nay, Ardalh

Eglise Lys Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Concert à l’église de Lys avec les accordéonistes de Lys, la Pastorale de Nay, Ardalh.   .

Eglise Lys 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 84 09 

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English : Concert Les accordéonistes de Lys, la Pastorale de Nay, Ardalh

L’événement Concert Les accordéonistes de Lys, la Pastorale de Nay, Ardalh Lys a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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