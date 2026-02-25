Concert Duo Lagrange Lozouet Le bourg Glux-en-Glenne

Concert Duo Lagrange Lozouet

Le bourg La petite auberge Glux-en-Glenne Nièvre

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-13 21:30:00

2026-03-13

Concert Lagrange-Lozouet un duo tonique entre un accordéon et un cistre, jouant des mélodies écossaises, irlandaises et du cap Breton. Leur répertoire est composé de pièces traditionnelles et de compositions pour vous ravir les oreilles et agiter vos pieds. .

Le bourg La petite auberge Glux-en-Glenne 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 86 33 13 73

