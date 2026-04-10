Balade à deux voix archéo-biodiversité Les sources de l’Yonne, archives vivantes ! Glux-en-Glenne
Balade à deux voix archéo-biodiversité Les sources de l’Yonne, archives vivantes ! Glux-en-Glenne dimanche 20 septembre 2026.
Glux-en-Glenne
Balade à deux voix archéo-biodiversité Les sources de l’Yonne, archives vivantes !
Glux-en-Glenne Glux-en-Glenne Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Dimanche 20 septembre Balade à deux voix archéo-biodiversité Les sources de l’Yonne, archives vivantes !
Avec cette balade à deux voix entre archéologie et biodiversité, les équipes du Musée de Bibracte et du Parc naturel régional du Morvan vous invitent à (re)découvrir les sources de l’Yonne, site exceptionnel où dialoguent depuis des millénaires patrimoines naturel et culturel !
La balade sera suivie d’une conférence/rencontre autour de l’exposition temporaire Empreintes du Sacré , à 18h au Musée de Bibracte.
Balade imaginée dans le cadre des 10 ans de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan, en écho à l’exposition temporaire Empreintes du Sacré. À la recherche des lieux de culte gaulois en Bourgogne-Franche-Comté , présentée du 14 juin au 15 novembre 2026 au Musée de Bibracte.
Glux-en-Glenne
️ De 14h00 à 16h30
Conseillé à partir de 12 ans
️ Gratuit
longueur de la balade 3 km
Nos amis les chiens ne sont pas acceptés, merci pour votre compréhension
☔️Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à la météo
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.
Inscription obligatoire par ce formulaire, ou bien
✉contact@parcdumorvan.org
☎03 86 78 79 57 .
Glux-en-Glenne Glux-en-Glenne 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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L’événement Balade à deux voix archéo-biodiversité Les sources de l’Yonne, archives vivantes ! Glux-en-Glenne a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Tourisme PNRM
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