Glux-en-Glenne

Balade à deux voix archéo-biodiversité Les sources de l’Yonne, archives vivantes !

Glux-en-Glenne Glux-en-Glenne Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Dimanche 20 septembre Balade à deux voix archéo-biodiversité Les sources de l’Yonne, archives vivantes !

Avec cette balade à deux voix entre archéologie et biodiversité, les équipes du Musée de Bibracte et du Parc naturel régional du Morvan vous invitent à (re)découvrir les sources de l’Yonne, site exceptionnel où dialoguent depuis des millénaires patrimoines naturel et culturel !

La balade sera suivie d’une conférence/rencontre autour de l’exposition temporaire Empreintes du Sacré , à 18h au Musée de Bibracte.

Balade imaginée dans le cadre des 10 ans de la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan, en écho à l’exposition temporaire Empreintes du Sacré. À la recherche des lieux de culte gaulois en Bourgogne-Franche-Comté , présentée du 14 juin au 15 novembre 2026 au Musée de Bibracte.

Glux-en-Glenne

️ De 14h00 à 16h30

Conseillé à partir de 12 ans

️ Gratuit

longueur de la balade 3 km

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés, merci pour votre compréhension

☔️Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés à la météo

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail.

Inscription obligatoire par ce formulaire, ou bien

✉contact@parcdumorvan.org

☎03 86 78 79 57 .

Glux-en-Glenne Glux-en-Glenne 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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L’événement Balade à deux voix archéo-biodiversité Les sources de l’Yonne, archives vivantes ! Glux-en-Glenne a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Tourisme PNRM