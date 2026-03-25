Visite commentée Piste de ski sur le Haut-Folin (en Néerlandais) Pré du Massée Glux-en-Glenne

Visite commentée Piste de ski sur le Haut-Folin (en Néerlandais)

Pré du Massée Parking Pré du Massée Glux-en-Glenne Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Partez à la découverte des vestiges de l’ancienne station de ski du Haut-Folin lors d’une visite guidée passionnante. Explorez les traces de ce site autrefois animé, aujourd’hui disparu, et revivez son histoire à travers les paysages du Morvan. Une occasion unique de plonger dans le passé du ski dans la région. Venez suivre les traces de cette époque révolue et découvrir les secrets du Haut-Folin. Une expérience idéale pour les amateurs d’histoire et de nature. .

Pré du Massée Parking Pré du Massée Glux-en-Glenne 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 23 00 03 miguel.bouttry@ccmorvan.fr

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English : Visite commentée Piste de ski sur le Haut-Folin (en Néerlandais)

L’événement Visite commentée Piste de ski sur le Haut-Folin (en Néerlandais) Glux-en-Glenne a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs