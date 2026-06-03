Visite collective ferme lainière au sommet du Morvan en néerlandais Plumes de mouton Glux-en-Glenne mardi 7 juillet 2026.

Glux-en-Glenne

Visite collective ferme lainière au sommet du Morvan en néerlandais

Plumes de mouton 8, chemin des Guichets, Les Courreaux Glux-en-Glenne Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 16:00:00

fin : 2026-07-21 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Entrez dans un monde doux comme une plume de mouton. Dans cette ferme atypique, un troupeau d’animaux laineux se cache, Vous avez envie de les rencontrer ? De percer les secrets de la laine ? Les visites sont faites pour vous ! Et si vous passiez un moment agréable en famille ou entre amis pendant un atelier de découverte du feutre ? Vous rêvez d’apprendre à filer votre propre fil à tricoter ? Alors c’est du coté des stages qui faut aller regarder. Profitez d’une visite tous les mardis à 16h pendant les vacances de printemps et d’été. Places limitées, réservation conseillée. Durée 2h , Contenu adapté à l’âge des participants. Attention se déroulant principalement en extérieur, les visites peuvent être annulées en cas d’intempéries.

Pedagogisch bezoek elke dinshag 16h tijdens de zomer plaasten zijn gelimiteerd, reservatie aabevolen creatieve workshops op reservering. .

Plumes de mouton 8, chemin des Guichets, Les Courreaux Glux-en-Glenne 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 38 82 89 contact@plumesdemouton.fr

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English : groepsbezoek boerderij wolproductie hoog in het Morvangebergte

L’événement Visite collective ferme lainière au sommet du Morvan en néerlandais Glux-en-Glenne a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs