Fête des Myrtilles Le bourg Glux-en-Glenne
Fête des Myrtilles Le bourg Glux-en-Glenne samedi 1 août 2026.
Glux-en-Glenne
Fête des Myrtilles
Le bourg GLUX-EN-GLENNE Glux-en-Glenne Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:00:00
fin : 2026-08-01 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Venez en famille et entre amis passer un bon moment de nombreuses animations pour enfants et adultes vous attendent. Vous pourrez déguster de bons produits locaux, dont les fameuses tartelettes aux myrtilles, et danser sur de la musique pop-rock et folk. Sans oublier la traditionnelle retraite aux flambeaux et le feu d’artifice (si les conditions le permettent). .
Le bourg GLUX-EN-GLENNE Glux-en-Glenne 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 65 60 48 53 cdfglux@orange.fr
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English : Fête des Myrtilles
L’événement Fête des Myrtilles Glux-en-Glenne a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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