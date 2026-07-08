Informations pratiques

Glux-en-Glenne

Fête des Myrtilles

Place de l’église Glux-en-Glenne Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 09:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Au programme de la Fête des Myrtilles 2026

Tout au long de la journée Petite brocante, marché de producteurs locaux et d’artisans, animations variées, tombola

Pour vous restaurer

Repas midi et soir Jambon à la broche et ses légumes de saison, fromage et tartelette aux myrtilles (ou option végétarienne)

Galettes, hot-dog, crêpes et les fameuses tartelettes aux myrtilles !

À ne pas manquer

Scène ouverte, venez avec votre instrument jouer avec d’autres musiciens suivi en début de soirée de Justine Jérémie chanteuse à l’accordéon puis de Band of Brothers un super groupe de rock et enfin une retraite aux flambeaux, feux d’artifice et bal disco pour clore cette journée. .

Place de l’église Glux-en-Glenne 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cdfglux@orange.fr

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English : Fête des Myrtilles

L’événement Fête des Myrtilles Glux-en-Glenne a été mis à jour le 2026-06-30 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II