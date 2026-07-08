Fête des Myrtilles Glux-en-Glenne
samedi 1 août 2026 · Glux-en-Glenne
Informations pratiques
Glux-en-Glenne
Fête des Myrtilles
Place de l’église Glux-en-Glenne Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Au programme de la Fête des Myrtilles 2026
Tout au long de la journée Petite brocante, marché de producteurs locaux et d’artisans, animations variées, tombola
Pour vous restaurer
Repas midi et soir Jambon à la broche et ses légumes de saison, fromage et tartelette aux myrtilles (ou option végétarienne)
Galettes, hot-dog, crêpes et les fameuses tartelettes aux myrtilles !
À ne pas manquer
Scène ouverte, venez avec votre instrument jouer avec d’autres musiciens suivi en début de soirée de Justine Jérémie chanteuse à l’accordéon puis de Band of Brothers un super groupe de rock et enfin une retraite aux flambeaux, feux d’artifice et bal disco pour clore cette journée. .
Place de l’église Glux-en-Glenne 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté cdfglux@orange.fr
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English : Fête des Myrtilles
L’événement Fête des Myrtilles Glux-en-Glenne a été mis à jour le 2026-06-30 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II
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