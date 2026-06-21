Visite collective d’une ferme lainière au sommet du Morvan Plumes de mouton Glux-en-Glenne

Glux-en-Glenne

Visite collective d’une ferme lainière au sommet du Morvan

Plumes de mouton 8, chemin des Guichets, Les Courreaux Glux-en-Glenne Nièvre

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-08-06 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-19 2026-08-20 2026-08-26 2026-08-27

Dis, c’est quoi la laine ?

Est ce que tous les moutons ont la même laine ? Comment la laine devient-elle un fil ? Que peut-on faire avec la laine ?

Dans notre ferme atypique au sommet du Morvan, un troupeau d’animaux laineux se cache dans une clairière. Vous avez envie de les rencontrer ? De percer les secrets de la laine ?

Que vous ayez 1 ou 99 ans, entrez dans un monde doux comme une plume de mouton et partez à la découverte de la laine et de sa transformation.

Nous irons au pré pour rendre visite aux chèvres et aux moutons. Vous pourrez observer leur alimentation, les différences entre nos chèvres angoras et nos 7 races de moutons ! Un moment en pleine nature pour petits et grands durant le quel vous pourrez poser mille et unes questions sur les animaux et leur laine … Peut-être aurez vous la chance de faire un câlin à l’un des 50 membres du troupeau ?

De retour à la ferme, nous réaliserons ensemble les étapes de transformation depuis la laine brute jusqu’au produit fini

Durée 2h , Contenu adapté à l’âge des participants

Attention se déroulant principalement en extérieur, les visites peuvent être annulées en cas d’intempéries .

Plumes de mouton 8, chemin des Guichets, Les Courreaux Glux-en-Glenne 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 68 32 67 contact@plumesdemouton.fr

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English : Visite collective d’une ferme lainière au sommet du Morvan

L’événement Visite collective d’une ferme lainière au sommet du Morvan Glux-en-Glenne a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs