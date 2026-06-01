Randonnée et visite du château d’Anizy ZAD du Barrage Limanton
Randonnée et visite du château d’Anizy ZAD du Barrage Limanton vendredi 19 juin 2026.
Limanton
Randonnée et visite du château d’Anizy
ZAD du Barrage 289 rue de la Scierie, Panneçot Limanton Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 17:00:00
fin : 2026-06-19 20:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Départ à 17h de la Zad du Barrage de Panneçot, 389 rue de la Scierie. Une sortie accessible, culturelle et conviviale. Découverte de la voie romaine, du lavoir d’Arcilly et du patrimoine local. Visite du château d’ Anizy et vin d’honneur à l’issue de la randonnée. Participation libre. Informations 06 16 59 50 89 (Didier) 06 20 01 75 12 (Karine) velobaladesdalluy@gmail.com .
ZAD du Barrage 289 rue de la Scierie, Panneçot Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 59 50 89 velobaladesdalluy@gmail.com
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English : Randonnée et visite du château d’Anizy
L’événement Randonnée et visite du château d’Anizy Limanton a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Rives du Morvan
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