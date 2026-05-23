Salon Bien-être & Nature Château d’Anizy Limanton
Salon Bien-être & Nature Château d’Anizy Limanton samedi 13 juin 2026.
Limanton
Salon Bien-être & Nature
Château d’Anizy 314 Impasse du Château Limanton Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Les 13 et 14 juin 2026 aura lieu la troisième édition du Salon Bien-être & Nature dans le magnifique cadre du Château d’Anizy à Limanton.
40 exposants, des conférences gratuites, des riches échanges en perspective. Restauration sur place. Dîner-buffet flexitarien samedi soir à 19 € sur réservation. Animation musicale par le duo Caravella. Entrée et conférences gratuites. Infos au 06 75 54 65 84 jeanluc_arrondel@yahoo.fr .
Château d’Anizy 314 Impasse du Château Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 54 65 84 jeanluc_arrondel@yahoo.fr
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English : Salon Bien-être & Nature
L’événement Salon Bien-être & Nature Limanton a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Rives du Morvan