Salon Bien-être & Nature Château d’Anizy Limanton

Limanton

Salon Bien-être & Nature

Château d’Anizy 314 Impasse du Château Limanton Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Les 13 et 14 juin 2026 aura lieu la troisième édition du Salon Bien-être & Nature dans le magnifique cadre du Château d’Anizy à Limanton.

40 exposants, des conférences gratuites, des riches échanges en perspective. Restauration sur place. Dîner-buffet flexitarien samedi soir à 19 € sur réservation. Animation musicale par le duo Caravella. Entrée et conférences gratuites. Infos au 06 75 54 65 84 jeanluc_arrondel@yahoo.fr .

Château d’Anizy 314 Impasse du Château Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 54 65 84 jeanluc_arrondel@yahoo.fr

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English : Salon Bien-être & Nature

L’événement Salon Bien-être & Nature Limanton a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Rives du Morvan