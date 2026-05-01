Brocante de la ZAD du Barrage ZAD du Barrage Limanton

Limanton

Brocante de la ZAD du Barrage

ZAD du Barrage 289 Rue de la Scierie Limanton Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

La ZAD du Barrage lance sa saison 2026 dimanche 31 mai en ouvrant son espace gratuitement pour vous permettre de vendre et d’acheter des merveilles et des trésors.

Infos à lebarrage58@yahoo.fr ou https://www.lebarrage.fr/ .

ZAD du Barrage 289 Rue de la Scierie Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 61 62 03 lebarrage58@yahoo.fr

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English : Brocante de la ZAD du Barrage

L’événement Brocante de la ZAD du Barrage Limanton a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Rives du Morvan