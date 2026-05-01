Brocante de la ZAD du Barrage ZAD du Barrage Limanton
Brocante de la ZAD du Barrage ZAD du Barrage Limanton dimanche 31 mai 2026.
Limanton
Brocante de la ZAD du Barrage
ZAD du Barrage 289 Rue de la Scierie Limanton Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31 17:00:00
Date(s) :
2026-05-31
La ZAD du Barrage lance sa saison 2026 dimanche 31 mai en ouvrant son espace gratuitement pour vous permettre de vendre et d’acheter des merveilles et des trésors.
Infos à lebarrage58@yahoo.fr ou https://www.lebarrage.fr/ .
ZAD du Barrage 289 Rue de la Scierie Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 71 61 62 03 lebarrage58@yahoo.fr
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English : Brocante de la ZAD du Barrage
L’événement Brocante de la ZAD du Barrage Limanton a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Rives du Morvan