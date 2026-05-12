Randonnée pédestre Le bourg Chiddes

Chiddes

Randonnée pédestre

Le bourg Eglise Chiddes Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 14:30:00

fin : 2026-06-15 18:00:00

Date(s) :

2026-06-15

Randonnée pédestre

Départ à 14h30 devant l’église pour une randonnée de 5km environ.

Prévoir de bonnes chaussures de marche. Infos au 06 83 27 52 23.

Organisée par les Traîne-Savates. .

Le bourg Eglise Chiddes 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23

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English : Randonnée pédestre

L’événement Randonnée pédestre Chiddes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Rives du Morvan