Randonnée pédestre Le bourg Chiddes
Randonnée pédestre Le bourg Chiddes lundi 15 juin 2026.
Chiddes
Randonnée pédestre
Le bourg Eglise Chiddes Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 14:30:00
fin : 2026-06-15 18:00:00
Date(s) :
2026-06-15
Randonnée pédestre
Départ à 14h30 devant l’église pour une randonnée de 5km environ.
Prévoir de bonnes chaussures de marche. Infos au 06 83 27 52 23.
Organisée par les Traîne-Savates. .
Le bourg Eglise Chiddes 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 27 52 23
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English : Randonnée pédestre
L’événement Randonnée pédestre Chiddes a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Rives du Morvan